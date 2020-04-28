«Воины в белых халатах». Отец Хабиба обратился к российским врачам

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — опубликовал новую фотографию в Instagram. 57-летний россиянин обратился к врачам.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший попал в больницу. 57-летний россиянин заболел в горах, у него подозрение на пневмонию. Об этом «СЭ» сообщил известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов. Позже отец Хабиба сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», — подписал фото Нурмагомедов-старший.