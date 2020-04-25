Дагестанский комментатор: «Отец Хабиба заболел в горах. Там коронавируса нет»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — заболел в горах, у него подозрение на пневмонию. Об этом «СЭ» сообщил друг Нурмагомедова-старшего, известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

— Он был в горах, там заболел он, — сказал Рабаданов. — Там чисто, там коронавируса нет. Может быть, даже простуда.

— Два дня лежал дома, болел, — отметил комментатор. — Потом братья ему говорят — что-то серьезное начинается, иди в больницу. Его забрали в больницу. Подозревают пневмонию. Анализов пока нет. Обычная простуда проявляется. Но серьезно начал болеть — ходить не мог. Думал дома перенести на ногах, но, когда понял, что нужна помочь врачей — лег в больницу. Всякое может быть. (Михаил Потапов)

Дагестанский комментатор сообщил, что у отца Хабиба пневмония