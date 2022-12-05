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Владимир Минеев приостановил карьеру бойца из-за участия в СВО

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) подтвердил, что в ближайшем будущем не планирует выходить в октагон или на ринг.

«Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу, — цитирует Минеева ТАСС. — Будет ли у меня дополнительная подготовка перед отправкой на специальную военную операцию? Да, как и у всех добровольцев. Пройду учебку, как и все. Надо же навыки вспоминать свои, учиться чему-то новому».

В сентябре Минеев сообщил, что ему пришла повестка и он намерен пойти в военкомат.

Источник: https://tass.ru/sport/16496361
Владимир Минеев
ММА
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