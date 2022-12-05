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Сегодня, 13:05

Ян Блахович: «Анкалаев очень хорош, мне нужно быть осторожным»

Ян Блахович высоко оценил навыки Магомеда Анкалаева
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) рассказал, что он высоко оценивает навыки Магомеда Анкалаева (18-1).

«Анкалаев — очень хороший, молодой боец. У него большая победная серия, — приводит слова поляка MMA Fighting. — Это тяжелый для меня оппонент, но в UFC все оппоненты тяжелые. Я готов ко всему, что он для меня заготовил. Я тренировался под него. Я знаю его сильные и слабые стороны, и я должен сделать все возможное для победы.

Он дрался с сильными, топовыми бойцами. Он дрался с теми, кто меня побеждал. Поэтому он очень хорош, и мне нужно быть осторожным во всем: у него есть нокаутирующий удар, борьба, контроль в партере. Я очень его уважаю, но я выйду на бой с мыслью о победе".

Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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