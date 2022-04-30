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Сегодня, 21:07

Владимир Минеев поддержал российскую армию на Украине: «Ребята делают правое дело, за ними целая страна»

Владимир Минеев поддержал российскую армию на Украине
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец ММА Владимир Минеев высказался в поддержку спецоперации российский армии на Украине.

«Я себя считаю патриотом, я за Россию, я за те решения, которые принимаются нашим главнокомандующим, безусловно, — сказал Минеев в интервью «СЭ». — Тот человек, который надел тельняшку, он уже навсегда свою жизнь связал с родиной и с решениями, которыми принимаются. Сейчас быть человеком, который встает и рассуждает, за или против... это нужно делать тогда, когда острая ситуация закончится.

Этот бой еще и в первую очередь для меня почтить память моего брата, который погиб в первые дни спецоперации на Украине, и поддержать тех ребят, которые сейчас там. Которым нужна наша поддержка, которым нужно понимать, что они делают правое дело, и за ними целая страна.

Потому что с той стороны — не одна страна. И сегодня мы столкнулись как Россия — не с Украиной. И мы не с украинцами шли воевать туда. Я лично считаю, что там идет противостояние нашего мира против всего остального. Это мое личное мнение. Я хочу поддержать этим поединком наших ребят. Я выйду в футболке с изображением моего брата, я выйду в берете, знаешь, десантник — это навсегда«.

12 июня Минеев подерется с Тимуром Никулиным на боксерском турнире «Держава».

Владимир Минеев
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