Олег Тактаров: «Когда-то в США я выкинул фантик на улице, и мне сказали: «Мы так у нас в стране не делаем»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров рассказал, когда в жизни у него поменялось отношение к порядку и природе.

«Я могу сказать, как у меня произошла перемена [в отношении к порядку], — сказал Тактаров в интервью ТК «Звезда». — Это было в Лос-Анджелесе, рядом с Gold's Gym, куда Шварценеггер ходил заниматься. Я выкинул от батончика протеинового фантик в окно. Нас было четверо человек в машине, и один человек мне сказал: «Мы так у нас в стране не делаем». Он поднял сам и говорит: «Мы так у нас в стране не делаем».

Мне было так стыдно, я готов был провалиться сквозь землю. И потом, знаешь, мы вот в Сирии снимали фильм, оставляет группа вот эти бутылки все. А там же все это видно — одни камни кругом, песок. И я стал собирать все в большой черный мешок, мне говорят: «Че ты делаешь? Ты же главный герой». Я играл разведчика. А потом они стали помогать, а потом — первые убирать. Приезжаем — чистота. Я один на нашу группу, человек 50, так повлиял. Если на каждые 50 человек будет один такой, то наша жизнь будет неплохо устраиваться».

Тактаров провел в профессиональных ММА 24 боя. На его счету 17 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Последним поединком в карьере стала победа над Марком Керром в апреле 2008-го.