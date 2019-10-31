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Владимир Минеев: «Меня поражает, что в нашей стране так много людей, которые оправдывают Конора»

13:58
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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев прокомментировал высказывания Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве на прошлой неделе. Ирландец там заявил, что дагестанцы постоянно бегают, и что он туда никогда не поедет.

— Нельзя оставаться безразличным. Меня поражает, что в нашей стране остается много людей, которые оправдывают Конора, приходят к нему с подарками. Я не знаю, как их оправдать. Становится неприятно за тех, кто начинает ограждаться от проблем. После моего видео мне школьники стали писать, что дагестанцы с чеченцами воевали против россиян. Откуда у них такие подтасованные факты?

Жалко, что Конор говорит такие обидные вещи про Дагестан, а потом сидит на телеканалах и свой виски рекламирует. В Америке если кто-то скажет просто «черный», к нему уже будут вопросы, — сказал Минеев. (Михаил Потапов)

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