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Сегодня, 10:06

Владелец UFC планирует приобрести WWE

Давид Хачатрян
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Компания Endeavor, которой принадлежит UFC, входит в число потенциальных покупателей самой большой рестлинг-организации в мире WWE.

На покупку WWE претендуют три компании: Comcast, Endeavor и Amazon, пишет журналист Брэндон Терстон в Twitter.

Летом 2022-го глава WWE Винс Макмэн объявил об уходе с поста после новостей об интимных связях с рестлершами. Сообщалось, что он потратил около 12 миллионов долларов за последние 16 лет, выплачивая суммы за молчание сотрудниц WWE.

В настоящее время в WWE выступают бывшие чемпионы UFC Ронда Роузи и Брок Леснар.

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