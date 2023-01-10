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Сегодня, 10:34

Жозе Альдо обвиняется в присвоении средств бедных жителей Бразилии

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) и его жена Вивиан Перейра Оливейра обвиняются в том, что они получали деньги от государства, которые были предназначены для бедных семей Бразилии в разгар пандемии COVID-19.

«Согласно бразильскому изданию Extra, Оливейра числится на портале отслеживания государственных денежных средств. Там сказано, что она якобы получала выплаты из фонда, предназначенные для беднейших семей страны в разгар пандемии», — пишет BloodyElbow.

Альдо и его семья в настоящее время владеют особняком во Флориде стоимостью 750 000 долларов.

Жозе Альдо
ММА
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