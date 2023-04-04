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Сегодня, 18:08

Влад «Белаз» Ковалев стал новым чемпионом Hardcore FC

Мария Гусева
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Влад «Белаз» Ковалев победил Мухамеда «Киборга» Калмыкова в бою за чемпионский пояс Hardcore FC.

Поединок продлился все пять раундов и закончился победой 24-летнего Ковалева решением большинства судей. Уже в первом раунде «Белаз» отправил противника в нокдаун.

Мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Белоруссии, Владислав Ковалев имеет беспроигрышный рекорд в боях на голых кулаках 5-0. Мухамед Калмыков был до этого боя непобежденным чемпионом Hardcore FC, с рекордом 10-0.

26-летний Калмыков должен был драться с Хамзатом «Маэстро» Куриевым, но их поединок в очередной раз сорвался, поэтому на замену и вышел Ковалев.

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