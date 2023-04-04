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Сегодня, 14:50

Артур Кишенко: «Уровень UFC для меня очень низкий»

Давид Хачатрян
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Один из лучших кикбоксеров Артур Кишенко заявил, что чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) силен в физике, но не технике.

«Мне все говорят: «Ты видел Перейру?» Я говорю: «Вы видели, как я его вынес во втором раунде?» — сказал Кишенко «СЭ». — Для меня это показатель. То, что Перейра вынес кого-то и стал чемпионом UFC, для меня говорит, что уровень UFC для меня очень низкий, потому что если я с Перейрой закончил во втором раунде, то что говорить о вторых номерах UFC?
У Перейры очень тяжелый удар рукой. Технически он нулевой, но удары у него очень тяжелые. И Адесанья пропустил в пятом раунде, хотя четыре раунда он выигрывал в одну калитку и вел бой на расслабоне. Сейчас будет реванш, и я думаю, что Адесанья заберет пояс обратно».

Перейра и Исраэль Адесанья (23-2) подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

UFC
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