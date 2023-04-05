Гаджиев: «Перепалка Чимаева и Рахмонова может закончиться боем»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал перепалку в социальных сетях между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Я слышал, что Чимаев и Рахмонов не хотят драться друг с другом. В один прекрасный момент может случиться так, что им придется драться за званием лучшего полусредневеса в мире. Это не исключено. Что они будут делать в этом случае? Бойцы ММА — народ темпераментный. Довольно часто случаются стычки, перепалки. Когда дело касается топовых спортсменов, на это обращают больше внимания. Делают ли они это сознательно для раскрутки своего боя? Думаю, нет. Но закончиться боем это точно может», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Ранее Рахмонов в социальных сетях выложил провокационный пост с отсылкой на прозвище Чимаева, означающее в переводе с чеченского языка «волк». Шведский боец ответил на эту публикацию, после чего казахстанец удалил свои высказывания.