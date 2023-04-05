Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:26

Гаджиев: «Перепалка Чимаева и Рахмонова может закончиться боем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал перепалку в социальных сетях между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Я слышал, что Чимаев и Рахмонов не хотят драться друг с другом. В один прекрасный момент может случиться так, что им придется драться за званием лучшего полусредневеса в мире. Это не исключено. Что они будут делать в этом случае? Бойцы ММА — народ темпераментный. Довольно часто случаются стычки, перепалки. Когда дело касается топовых спортсменов, на это обращают больше внимания. Делают ли они это сознательно для раскрутки своего боя? Думаю, нет. Но закончиться боем это точно может», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Ранее Рахмонов в социальных сетях выложил провокационный пост с отсылкой на прозвище Чимаева, означающее в переводе с чеченского языка «волк». Шведский боец ответил на эту публикацию, после чего казахстанец удалил свои высказывания.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-perepalka-chimaeva-i-rakhmonova-mozhet-zakonchitsya-boem-240772/
Камил Гаджиев
Хамзат Чимаев
Шавкат Рахмонов
ММА
0
Читайте также
Российских членов МОК могут исключить? Слухи или реальная опасность?
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Дональд Трамп покинул здание суда
«Фонтанка» сообщила о переданной Треповой статуэтке с бомбой от таксиста в Москве
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Влад «Белаз» Ковалев стал новым чемпионом Hardcore FC
Новости
RSS RSS
Все новости