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28 января, 13:31

Слипенко: «Павловичу предстоит тягучая работа с Блэйдсом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка Сергея Павловича и Кертиса Блэйдса.

«Павлович сметает всех направо и налево. Идет только вперед и лишь начинает раскрываться как тяжеловес. У него борцовские навыки хорошие и удар есть. Для меня он будет явным фаворитом, хотя Блэйдс хорошо борется. У Сергея был лишь один бой в UFC, который продлился больше одного раунда. Он проиграл Алистару Овериму, но никто не видел его в глубоких водах, в поздних раундах. Надеюсь, Сергей будет хорошо готов, потому что с Блэйдсом предстоит тягучая работа. Американец будет затягивать в борьбу. Надеюсь, что Павлович не рассчитывает на один единственный нокаутирующий удар и его сил хватит на всю дистанцию боя», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Павлович частично подтвердил, что следующий поединок проведет именно с Блэйдсом. Россиянин написал «в апреле» в сообщение, в котором ему предложили бой с Кертисом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-pavlovichu-predstoit-tyaguchaya-rabota-s-bleidsom-223288/
Сергей Павлович
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