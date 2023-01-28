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28 января, 13:42

Слипенко: «Токову будет тяжело конкурировать с корявым и долговязым Эблином»

Мария Гусева
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона Bellator в среднем весе между американцем Джонни Эблином и россиянином Анатолием Токовым.

«Токов — Эблин — очень интересная история, — цитирует MMA.Metaratings.ru Слипенко. -У Джонни нет поражений в карьере, а Анатолий без поражений идет в Bellator. Да, были тяжелые поединки, он зачастую он побеждал в доминирующей манере. Эблин — высокий, у него очень длинные руки, он и бьет хорошо, хоть и коряво. Я посмотрел его бои, ударная и бойцовская техника у американца на хорошем уровне. Он — универсальный боец. Токов тяготеет к борьбе, и в ударной технике ему будет тяжело конкурировать с корявым и долговязым Эблином. Американец фаворит — 60 на 40».

Токов проведет бой с американцем Эблином за чемпионский титул в среднем весе 4 февраля на турнире Bellator 290. Поединок станет со-главным событием турнира.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Токов
ММА
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