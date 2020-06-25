Виталий Минаков: «Пранкеру-провокатору 100 процентов дал бы по шее. Это хамье»

Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к пранкерам, а также проектам «Лев Против» и «Стопхам».

— Когда в последний раз у вас был конфликт на улице или в каком-то заведении?

— Даже не вспомню. По-моему, со школы такого не было... Но бывало несколько раз, что просто пощечину давал. Иногда приходилось лечить некоторых хамов таким образом, но крайне редко. Пощечина бодрит людей. Пару месяцев назад было, здесь, в Москве, около дома. То ли пьяный, то ли наркоман доколебался. Что-то спросил и все шел за мной, за руку меня хватал. Видно, что парень неадекватный, еще и 60-70 кг бараньего веса. Что-то хотел, а сформулировать, что именно, не мог. Начал буянить. Я дал ему хорошую пощечину, развернул и добавил пендаль. А по-другому как?

— Он сразу успокоился?

— Да, сразу. Порой приходится так поступать, есть необходимость. Когда нет реакции, многие начинают хамить, даже адекватные люди. Когда человек видит, что ты не реагируешь, он пытается на тебя давить. Даже несмотря на то, что ты большой, сильный. Я сейчас смотрю — всякие пранкеры, хамье занимаются провокациями. Если бы ко мне подошел товарищ из этой среды — сто процентов получил бы по шее. Неважно, пранк это или нет. Это провокация.

— Вы про Эдварда Била сейчас?

— Не знаю, Бил он или не Бил.

— Пранки-то разные бывают.

— Я имею в виду хамство, которое провоцирует на какие-то действия. Таких надо лечить, я считаю. Чтобы в следующий раз к кому-то не так бодро и рьяно подходил. Не с каждым можно разговаривать, вернее, не каждый может понять человеческий язык. Хамье пользуется воспитанностью и адекватностью людей, начинает хамить.

— Смотрели «Лев Против»?

— Нет, а что это?

— Известный проект в Youtube, молодые люди ходят по местам, где выпивает молодежь и начинают отнимать у них алкоголь. Вроде бы, дело благое, но получается провокация на какую-то агрессию.

— Чистой воды провокация. Это как проект «СтопХам». С одной стороны, вроде бы, благое дело делали, пытались пресекать хамство водителей. Начали неплохо, но потом это переросло в откровенную провокацию. С прыжками на капот и так далее. В общем, хайпуют люди, как модно сейчас говорить. Ради подписок, лайков и всей этой ерунды. Всячески привлекают к себе внимание какими-то на первый взгляд правильными вещами. Я больше всего уверен, что этими ребятами движет не созидательное желание, а желание получить популярность в интернете, выдавая свои действия за благие. Такими методами не решить проблему. Ну, отобрал ты у человека алкоголь, а он пойдет, найдет возможность купить еще и будет снова пить. Нужно подходить с другой стороны, вести работу, чтобы она не вызывала антагонизм и агрессию у тех, на кого эта работа направлена.

На счету Минакова 22 победы и 1 поражение в ММА. Он был чемпионом Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). (Илья Андреев)