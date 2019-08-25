Виталий Минаков: «Для меня главное было подраться, без разницы с кем»

Российский боец Виталий Минаков прокомментировал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 225. Первоначально Минаков должен был встретиться с 31-летним американцем Хави Айялой, но он отказался от боя за несколько часов до начала турнира по неизвестным причинам.

— Эта комбинация у меня всегда была, — сказал Минаков в эфире телеканала «Матч ТВ». — К сожалению, против Конго не удалось ее использовать. Понимал, что Джонсон попадется на нее. Для меня главное было подраться, без разницы с кем. Готовился на леворукого Айялу, но получилось победить леворукого Джонсона.

Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя