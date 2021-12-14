Непобежденный российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов исключил трешток-войну с соотечественником Петро Яном в случае назначения боя с ним.

«Я не думаю, что между нами будет трешток, — сказал Нурмагомедов журналистам после пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве. — Это же не значит то, что, если американцы это любят, то мы должны это делать. У нас много общих знакомых ребят, и все говорят, что он простой, сельский парень, у которого нормальные и здравые понятия. Поэтому я смысла [не вижу в трештоке]. Может быть, спортивный трешток? А так на личности переходить, и вообще в целом плохо в спорте переходить на личности, когда говоришь о человеке, его семье и религии».

Петр Ян — действующий временный чемпион UFC в легчайшем весе. Ожидается, что в начале следующего года он проведет титульный матч-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13-ти поединках. У Яна — 16 побед и 2 поражения.