Винников прокомментировал предстоящее титульное противостояние с Сантосом

Претендент на титул чемпиона Open FC в тяжелом весе Антон Винников прокомментировал предстоящее титульное противостояние с бразильцем Эдиваном Сантосом.

«У меня очень хороший бразильский оппонент. Я успел посмотреть пару его боев. Он очень хороший ударник, но борьба у него не на самом высоком уровне. Будем с ним работать и в стойке, и в борьбе. Этот парень дрался в Претендентской серии Даны Уайта. Конечно, мне бы хотелось выиграть этот титул. Готовился к бою очень серьезно.

С нового года тренировался в Старом Осколе, в Fedor Team, где прошел очень хорошую подготовку и потренировался со всеми сильнейшими тяжеловесами команды. Вадим Немков как раз готовился к своему бою, также мне помогали Валентин Молдавский и Олег Попов», — сказал Винников Vprognoze.ru.

8 ноября в Воронеже пройдет турнир Open FC 50. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Антоном Винниковым и бразильцем Эдваном Сантосом за вакантный чемпионский титул в тяжелом весе.