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8 февраля 2025, 07:30

АСА 183 Туменов — Вагаев: время начала трансляции и главный кард боев турнира

Турнир АСА 183 пройдет в Краснодаре 8 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомедрасул Гасанов.
Фото соцсети

Турнир по смешанным единоборствам АСА 183 пройдет на спортивной арене «Баскет-Холл» в Краснодаре в субботу, 8 февраля. Начнется вечер ММА с прелимов — в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 19.00 мск.

В главном событии вечера состоится финал гран-при в полусреднем весе между Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым. В соглавном поединке сойдутся финалисты гран-при в среднем дивизионе Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев.

Основной кард АСА 183

Альберт Туменов — Абубакар Вагаев

Магомедрасул Гасанов — Шамиль Абдулаев

Юсуф Раисов — Артем Резников

Устармагомед Гаджидаудов — Эдил Есенгулов

Висхан Магомадов — Николай Алексахин

В прямом эфире турнир АСА 183 бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.00 мск. В полном объеме смотреть вечер ММА можно на телеканале «Матч! Боец» и официальном сайте лиги.

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Абубакар Вагаев
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