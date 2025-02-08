Турнир по смешанным единоборствам АСА 183 пройдет на спортивной арене «Баскет-Холл» в Краснодаре в субботу, 8 февраля. Начнется вечер ММА с прелимов — в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 19.00 мск.

В главном событии вечера состоится финал гран-при в полусреднем весе между Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым. В соглавном поединке сойдутся финалисты гран-при в среднем дивизионе Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев.

Основной кард АСА 183

Альберт Туменов — Абубакар Вагаев

Магомедрасул Гасанов — Шамиль Абдулаев

Юсуф Раисов — Артем Резников

Устармагомед Гаджидаудов — Эдил Есенгулов

Висхан Магомадов — Николай Алексахин

В прямом эфире турнир АСА 183 бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.00 мск. В полном объеме смотреть вечер ММА можно на телеканале «Матч! Боец» и официальном сайте лиги.