Виктор Немков потерпел поражение в дебютном бою в Bellator

Российский боец Виктор Немков провел дебютный бой в промоушене Bellator. 34-летний россиянин на турнире Bellator 257 в полутяжелом весе проиграл 27-летнему шведу Карлу Альбректссону. Судьи единогласно отдали победу шведскому бойцу.

.@KarlAlbrektsson and Viktor Nemkov square up next in the #Bellator cage as #Bellator257 continues with prelims brought to you by @MonsterEnergy & fueled by @FiestaMart.



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Напомним, главное событие Bellator 257 реванш Вадим Немков — Фил Дэвис — четвертьфинал Гран-при «Беллатор» в полутяжелом весе. Ориентировочное время начала боя — 5.30 (мск).