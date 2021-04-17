Виктор Немков потерпел поражение в дебютном бою в Bellator
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Российский боец Виктор Немков провел дебютный бой в промоушене Bellator. 34-летний россиянин на турнире Bellator 257 в полутяжелом весе проиграл 27-летнему шведу Карлу Альбректссону. Судьи единогласно отдали победу шведскому бойцу.
Напомним, главное событие Bellator 257 реванш Вадим Немков — Фил Дэвис — четвертьфинал Гран-при «Беллатор» в полутяжелом весе. Ориентировочное время начала боя — 5.30 (мск).
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