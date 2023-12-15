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Сегодня, 17:22

Виктор Дроздов избран новым президентом Союза ММА России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президентом Союза ММА России избран Виктор Дроздов, сообщает пресс-служба организации.

Дроздов также является руководителем РОО «Федерация СБЕ (ММА) Калужской области» и членом президиума.

«От всей души поздравляю Виктора Дроздова с избранием на пост президента Союза ММА России. Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что Ваши лидерские качества и опыт помогут Вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене», — сказал Федор Емельяненко.

Летом 2023 года Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году.

Также по итогам года наградили лучших в различных номинациях:

1. Спортсмен года — Асаф Чопуров и Петр Грыдин
2. Спортсменка года — Диана Погосян и Александра Кипер
3. Тренер года — Геннадий Капшай, Андрей Терентьев и Шамиль Алибатыров (10 лет совместной тренерской деятельности)
4. Судья года — Сергей Яковлев
5. Проект года — «Уральский Витязь»
6. Прорыв года — Чеченская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства ММА».

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