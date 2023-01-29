Вице-президент лиги АСА оценил перспективы россиянина Сергея Павловича в UFC

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил титульные перспективы россиянина Сергея Павловича в UFC

«Я считаю, что в качестве чемпиона Сергей Павлович будет интереснее Петра Яна и Магомеда Анкалаева. Магомед не говорит и мало рискует, но при этом он самый талантливый и разнообразный. Петр Ян — агрессивный и зрелищный боец, но ему не хватает харизмы. Мне кажется, UFC чуть разочаровались в нем, когда он стал чемпионом. Возможно, увидели какие-то цифры. Казалось, что до чемпионства его стремительно вели. У него не было топов в расцвете сил, были сбитые летчики.

Не хочу хейтить Петра, он экс-чемпион нашей организации. А Сергей Павлович — тяжеловес, нокаутер, супер агрессивный. Его руки и кулаки говорят за него. То, чего не хватает другим ребятам, Павлович компенсирует своими безумными финишами. Такие нокауты не могут оставить равнодушным. UFC делали когда-то ставку на Александра Волкова, но он из раза в раз уступал в важных поединках. Теперь такое ощущение, что Павлович заменит Волкова", — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

3 декабря 2022 года Сергей Павлович одержал победу над Тайем Туйвасой на турнире UFC on ESPN 42. Сейчас Павлович идет на серии из четырех досрочных побед в UFC.