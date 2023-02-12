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Вице-президент АСА Бадаев: «Я бы не удивился, если бы победу отдали Волкановски»

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Это был равный бой. И я бы не удивился, если бы победу отдали Волкановски. Да, Ислам выиграл, но это был близкий поединок. Учитывая тот факт, где проходил бой. Вполне могли так сделать. При всех плюсах Ислама были и минусы. Мы видели, что его игра в борьбе была несовершенна», — цитирует Бадаева Sport24.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-12-badayev-yaby-ne-udivilsya-yesliby-pobedu-otdali-volkanovski
Ислам Махачев
ММА
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