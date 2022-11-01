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Сегодня, 23:24

Вице-президент ACA о подписании Олейника: «Нам это не нужно сейчас»

Вице-президент АСА объяснил, почему не стал бы подписывать контракт с Олейником
Руслан Минаев
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о подписании экс-бойца UFC Алексея Олейника.

По словам Бадаева, заключение контракта с российским тяжеловесом маловероятно из-за его большого гонорара и серии поражений.

«Мы должны учитывать, что он привык зарабатывать как минимум пятизначные суммы, а то и шестизначные в долларовом эквиваленте. Недешевое удовольствие. И удовольствие ли это вообще? Четыре поражения в пяти боя. Я не думаю, что это то, что нужно лиге ACA сейчас. Учитывая соотношение цены и качества, нам нужно двигаться в другом направлении», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В понедельник, 24 октября, стало известно, что Олейник покинул UFC, в котором выступал с 2014 года. На его счету 60 побед, 17 поражений и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-pro-interes-k-oleiniku-po-sootnoseniyu-ceny-i-kacestva-nam-nuzno-dvigatsya-v-drugom-napravlenii-52744/
Алексей Олейник
UFC
ММА
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