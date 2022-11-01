Немков дал совет Яну после поражения от О`Мэлли

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков дал совет Петру Яну, который потерпел три поражения в четырех поединка и отдалился от статуса претендента на чемпионский титул UFC.

«Не отчаиваться. Не падать духом, дальше готовиться, тренироваться и чуть расслабиться, разгрузить голову, отпустить ситуацию, собраться и вернуть кураж, на котором он зашел в UFC. И вернуть пояс», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 280 в Абу-Даби Ян раздельным решением уступил американцу Шону О'Мэлли. Россиянин проиграл второй поединок подряд. Всего на счету Яна 16 побед и 4 поражения.