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Веттори победил Холланда в главном поединке UFC Fight Night

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Веттори победил Холланда в главном поединке UFC Fight Night. Фото UFC
Веттори победил Холланда в главном поединке UFC Fight Night. Фото UFC
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В главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) итальянский боец ММА Марвин Веттори победил американца Кевина Холланда.

Итальянец должен был сразиться с Дарреном Тиллом, но тот был вынужден сняться с поединка из-за травмы. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении. Поединок проходил в рамках среднего веса.

Бой продлился все пять раундов. Все судьи отдали победу Веттори — 50-44.

27-летний Веттори одержал 17 побед в ММА при четырех поражениях и одной ничьей. У 28-летнего Холланда 21 победа и семь поражений.

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