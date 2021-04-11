Веттори победил Холланда в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) итальянский боец ММА Марвин Веттори победил американца Кевина Холланда.

Итальянец должен был сразиться с Дарреном Тиллом, но тот был вынужден сняться с поединка из-за травмы. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении. Поединок проходил в рамках среднего веса.

Бой продлился все пять раундов. Все судьи отдали победу Веттори — 50-44.

27-летний Веттори одержал 17 побед в ММА при четырех поражениях и одной ничьей. У 28-летнего Холланда 21 победа и семь поражений.