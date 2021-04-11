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Аллен победил Юсуффа в соглавном поединке UFC Fight Night

00:15
Аллен победил Юсуффа на UFC Fight Night. Фото UFC
Аллен победил Юсуффа на UFC Fight Night. Фото UFC

На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) британский боец ММА Арнольд Аллен победил нигерийско-американского бойца Содика Юсуффа в соглавном бою. Поединок прошел в рамках полулегкого веса.

Бой продлился все три раунда. Все судьи отдали победу Аллену с одинаковым счетом 29-28.

27-летний Аллен одержал 17 побед в ММА при одном поражении. У 27-летнего Юсуффа 11 побед и два поражения.

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