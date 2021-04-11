Аллен победил Юсуффа в соглавном поединке UFC Fight Night
00:15
На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) британский боец ММА Арнольд Аллен победил нигерийско-американского бойца Содика Юсуффа в соглавном бою. Поединок прошел в рамках полулегкого веса.
Бой продлился все три раунда. Все судьи отдали победу Аллену с одинаковым счетом 29-28.
27-летний Аллен одержал 17 побед в ММА при одном поражении. У 27-летнего Юсуффа 11 побед и два поражения.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...