Веттори кинул вызов Адесанье после победы над Холландом

Итальянский боец Марвин Веттори выразил заинтересованность в проведении матча-реванша с действующим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей. Об этом боец заявил после победы над Кевином Холландом.

«Послушайте, я не особо доволен тем, что сегодня, потому что я хотел финишировать этого парня. Мне не удалось этого сделать, но все же это была доминантная победа. Не скажу, что я сейчас счастлив, но я продолжаю выигрывать, при этом делая это в доминирующем стиле. Вот и все. В следующем бою я хочу биться с Адесаньей. Думаю, было бы здоровье подраться с ним в октябре. Я считаю, что заслуживаю этого. У меня самая длинная серия побед, и я хочу взять этот титул», — сказал Веттори в интервью Даниэлю Кормье.

Веттори победил Холланда единогласным решением судей в главном событии UFC on ABC 2, который завершился в ночь на 11 апреля в Вегасе.

Первый поединок Веттори с Адесаньей состоялся в апреле 2018 года на UFC on FOX 29, где победу одержал Исраэль раздельным решением судей.