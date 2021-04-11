Бикрев рассказал, когда узнал об изменении даты проведения AMC Fight Nights 100

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрев рассказал, когда узнал, что турнир AMC Fight Nights 100 в Москве перенесен на 11 апреля.

?"Камил был очень напряжён все эти дни, — сказал Бикрев RT. — В субботу позвонил до обеда и по его голосу было понятно, что ему сейчас очень тяжело. Сказал лишь одно: «В воскресенье готов драться?». Ответил, что готов, поддержал его. Даже не стал спрашивать, где, во сколько конкретно. Всё это было не важно. Понимаю, с какими сложностями приходится сталкиваться Гаджиеву. Человек занимается переносом турнира из одного места в другое. За сутки осуществить подобное крайне сложно, особенно если речь идет о таком крупном мероприятии, как Fight Nights. Сил ему и терпения".

Турнир должен был состояться в субботу, 10 апреля, в Москве, но был отменен за несколько часов до начала. Теперь турнир перенесен на 11 апреля.

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил перенос турнира.