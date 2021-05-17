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Александр Емельяненко: «С кем дрался Хабиб, где? Об этом никто не знает»

12:38
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Есть ли истина в словах Рамзана Кадырова о том, что Хабиб — проект UFC? Да. Если посмотреть, Хабиб всегда дерется не со сложными бойцами, а с легкими. Так выбирает себе.

У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы — вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/

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