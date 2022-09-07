Глухов ответил Газаеву: «Откуда у него столько гонора и понтов?»

Ветеран ММА Константин Глухов отреагировал на интервью Михаила Газаева, в котором тот заявил о желании провести долгожданный матч-реванш.

«Я не понимаю откуда у него столько гонора, и, по-простому говоря, понтов, — сказал Глухов «СЭ». — К чему это? Начиная все с того, что он сидит в зале в очках и кепке».

«То он меня ненавидит, то он готов руки со мной пожать. То есть у него и мысли скачут как-то, или он не понимает, что сказать».

«Самое главное я понял, что реванш он хочет. Хочет провести бой в октябре у Камила Гаджиева [в AMC FightNights]».

В их первом противостоянии, который состоялся в ноябре 2013 года, в виду дисквалификации Глухова в третьем раунде победу одержал Газаев.

Следующий поединок с участием Газаева состоится в октябре на турнире AMC Fight Nights 115 в Сочи. Соперник Газаева пока не определен.