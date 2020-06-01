Величайшие бойцы в истории по версии CBS. Федор Емельяненко четвертый, Хабиб шестой

Североамериканский телеканал CBS составил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

В этом списке оказались два представителя России. Четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе Федор Емельяненко расположился на четвертом месте. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял шестую строчку.

Возглавил список чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации Джон Джонс.