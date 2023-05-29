Ведущий «Дома-2» Черкасов: «Даже у меня появились мысли, что я могу победить Александра Емельяненко»

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» и боец поп-MMA Андрей Черкасов ответил на вопрос о возможном проведении боя с Александром Емельяненко.

«Знаете, видя, как он деградирует и становится слабее с каждым боем, даже у меня с весом в 75 кг появились мысли, что я мог бы его победить. Настолько он стал «не устрашающим» в ринге. Но на сегодняшний день — нет. Не готов с ним выходить на бой и не вижу в этом смысла», — цитирует Черкасова Metaratings.ru.

26 мая Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».