Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:36

Гаджиев прокомментировал инцидент связанный с Шарабутдином Магомедовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент лиги AMC Figh Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент связанный с Шарабутдином Магомедовым.

«Я разобрался в этой ситуации, созвонился с Шарой и выяснил детали. Может показаться, что Шара простой неадекватный дагестанский бык, но не все так просто. Он должен был бороться по синим поясам, а ему предложили схватку по черным поясам. Магомедов понимал, что это может закончиться для него чем угодно, в том числе и травмой. Шара с этим соперником сразу договорился, что схватка будет без болевого на пятку. Они об этом договорились. Возмущение Шары связано не с его проигрышем, а с тем, что его соперник начал делать тот прием, который они договорились не использовать. Это же опасный прием. Они руки пожали. Начали бороться, а тот сразу на пятку вышел. Поэтому Шара на него наехал. Если у UFC будет возмущение, я думаю, Шара объяснит, и все отнесутся с пониманием», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее в сети появилось видео с турнира ADCC Southeast Asia, где российский боец Шара Буллет устроил перепалку с одним из спортсменов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-pro-skandal-s-sharoi-bulletom-mozhet-pokazatsya-chto-on-prostoi-neadekvatnyi-dagestanskii-byk-254783/
Камил Гаджиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
0
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ведущий «Дома-2» Черкасов: «Даже у меня появились мысли, что я могу победить Александра Емельяненко»

Дрозд считает, что Бетербиев превзойдет рекорд Майка Тайсона в бою со Смитом
Новости
RSS RSS
Все новости