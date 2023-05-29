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Сегодня, 16:07

Джо Роган назвал бойца, который всего за три года получил черный пояс по джиу-джитсу

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган заявил, что экс-чемпион UFC в легком весе Би Джей Пенн (16-14) — один из величайших бойцов всех времен.

«Представь, ты встречаешь парня и спрашиваешь его: «Какие планы?», а он тебе отвечает: «Сейчас пойду на первое занятие по джиу-джитсу», — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience. — Через три года ты встречаешь его, спрашиваешь, как у него дела, а он тебе говорит: «Только что выиграл чемпионат мира», а ты ему: «По какому виду спорта?», и он отвечает: «По джиу-джитсу среди черных поясов». Черт... Никто не получал черный пояс за три года занятий джиу-джитсу. Я был коричневым поясом восемь долбаных лет. Би Джей Пенн — особенный парень. Когда люди говорят о величайших, к сожалению, мы часто не упоминаем его имя».

Пенн завершил карьеру в 2019 году, когда шел на серии из семи поражений.

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