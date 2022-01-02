«Наше дело» утвердило поединок между Алексеем Паниным и Никитой Пресняковым по правилам бокса

На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» был утвержден поединок между актером Алексеем Паниным и певцом Никитой Пресняковым.

Бой пройдет по классическим правилам бокса в шлемах и перчатках для бокса.

Ранее Панин заявил, что не признает ММА спортом и назвал бои Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора «драками животных».