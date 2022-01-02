«Наше дело» утвердило поединок между Алексеем Паниным и Никитой Пресняковым по правилам бокса
19:59
На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» был утвержден поединок между актером Алексеем Паниным и певцом Никитой Пресняковым.
Бой пройдет по классическим правилам бокса в шлемах и перчатках для бокса.
Ранее Панин заявил, что не признает ММА спортом и назвал бои Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора «драками животных».
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