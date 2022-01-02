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«Наше дело» утвердило поединок между Алексеем Паниным и Никитой Пресняковым по правилам бокса

19:59
Никита Пресняков (слева) и Алексей Панин (справа). Фото Скриншот с конференции промоушена «Наше дело»
Никита Пресняков (слева) и Алексей Панин (справа). Фото Скриншот с конференции промоушена «Наше дело»

На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» был утвержден поединок между актером Алексеем Паниным и певцом Никитой Пресняковым.

Бой пройдет по классическим правилам бокса в шлемах и перчатках для бокса.

Ранее Панин заявил, что не признает ММА спортом и назвал бои Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора «драками животных».

Дополнительная информация:

https://rutube.ru/video/f940d0c2054147857463df0c6ec74491/

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Иван Торопцев все материалы автора
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