Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал на подкасте Fight Show, что на него произвел неприятное впечатление историк и видеоблогер Евгений Понасенков. Емельяненко встретил Понасенкова на съемках выпуска шоу «Что было дальше?» Этот выпуск еще не опубликован.

— Посидели, посмеялись, хорошо и весело вечер прошел, — поделился впечатлениями от посещения шоу Емельяненко. — Больше всего мне не понравился один приглашенный гражданин — Понасенков. Он должен был вторым идти, но закатил истерику, сказал: «Если я первым не выйду, то отсюда уеду». Ко мне подошли организаторы: «Без проблем, пусть идет первым». Плюс он условие поставил: если парни будут не в костюмах, не в пиджачках, рубашечках, то он не выйдет. Я даже не знаю, кто это. В первый раз о нем услышал.

Ну они (ведущие «Что было дальше?») его съели. Он шел по лестнице, смотрел в пол, не понимал ничего. Мат-перемат. Не знаю, какой он литератор.

— Если такой персонаж, как Понасенков, стал бы себя...

— Дерзко вести себя? Я бы не стал бить его по лицу. Я бы дал ему слегка по пузу — чтобы он присел, посидел, подышал. Успокоил бы его. Мне очень сильно не нарвятся такие люди. За слова нужно отвечать.

— Как бы он стал себя вести после такого удара в живот?

— Наверное, в угол бы сел и молчал (смеется).