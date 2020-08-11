«Ведет себя как настоящая тварь». Забит готов подраться с Родригесом при встрече

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) заявил в интервью «СЭ», что готов подраться с мексиканцем Яиром Родригесом (13-2), если встретит того на улице.

Их поединок был запланирован на 29 августа в Лас-Вегасе. Однако в начале августа президент UFC Дана Уайт сообщил, что Родригес получил травму лодыжки, из-за чего не сможет принять участия в бою. После этого Магомедшарипов и Родригес вступили в перепалку в соцсетях.

— В сообщениях про Родригеса вы пару раз довольно грубо выразились — например, «либо у него нет яиц», «я тебя ...» Раньше вы таких вещей публично не писали никогда. Почему в этот раз так сделали? — вопрос Забиту.

— Я написал то, что думаю. А Яир, соскочив с боя, пытается сейчас сохранить свою репутацию, развивая какой-то трэшток в интернете. Я всегда стараюсь уважительно относиться к соперникам. Но Родригес ведет себя как настоящая тварь. Ввязываться в глупую интернет-войну я не считаю нужным, но при встрече посмотрим, насколько он храбр на самом деле. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Магомедшариповым