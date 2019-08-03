Вдова Дадашева назвала свои претензии к организаторам трагического боя

Елизавета Апушкина (Дадашева), жена погибшего российского боксера Максима Дадашева, накануне похорон своего супруга, дала интервью "СЭ" и объяснила, в чем именно винит рефери и организаторов поединка в США.

– Рефери не только не остановил бой, но даже не счел нужным вызвать в угол врача для осмотра! Все обратили внимание, что тренер на видео, облетевшим интернет, кричит: "Макс хватит! Макс, очень много! Останови бой!". Мой муж вроде слышит его, но уже ничего не понимает! Это заметили абсолютно все, кроме рефери, тренера и врачей! Слышно, как болельщики с первых рядов кричат: "Остановите бой!". Но их опять же никто не услышал.

После остановки боя, на ринг не вынесли носилки, не обложили голову льдом, его заставили идти самого, хотя у него уже подкашивались ноги, он вис на руках помогавших ему людей. А в случае подобных травм все решают минуты. Каждое лишнее движение может стоить жизни! – заявила Елизавета Дадашева.

Похороны Максима Дадашева пройдут в Петергофе в воскресенье, 4 августа.

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