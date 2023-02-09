Василевский: «Махачеву в поединке против Волкановски нужно взять стиль Хабиба»

Боец ММА Вячеслав Василевский рассказал о своих ожиданиях от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Это будет невероятный бой. Я до недавнего времени не смотрел ни одного боя Волкановски, не оценивал его. Но, посмотрев его три последних боя: с Брайаном Ортегой, Корейским зомби и Максом Холлоуэем, я понял, что Волкановски реально очень крут. Это такая кардиомашина, которая всегда идет вперед. Несмотря на маленький рост и габариты, он очень хорошо чувствует дистанцию, хорошо работает и на дальней дистанции, и вблизи. Он очень опасен. Поэтому, на мой взгляд, Исламу нужно в этом поединке взять стиль а-ля Хабиб. Просто заваливать соперника, переводить и держать его внизу, бить, лишать его сил, чтобы он затекал, уставал, чтобы чувствовал себя неуверенно. И потом уже и в стойке можно драться», — цитирует Василевского «Газета.Ru».

Бой между Махачевым и Волкановским пройдет в ночь на 12 февраля в австралийском Перте. Поединок возглавит турнир UFC 284.