Вартанян: «Хабиб Нурмагомедов никогда не вернется ради боя с Оливейрой»

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян заявил, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не вернется в октагон ради поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Хабиб не вернется, 150 процентов. Однозначно, близится к этому Ислам Махачев, а Хабиб никогда не вернется ради боя с Оливейрой. Кроме того, Оливейра показал себя плохо, не было доминирования с его стороны. Он пропускал удары.

Даже мотивации у Хабиба нет возвращаться, потому что, скорее всего, он закончит бой с Оливейрой в третьем, максимум, в четвертом раунде. Скорее всего, у Оливейры будет бой с Исламом Махачевым», — цитирует Вартаняна «Газета.Ru».

Чарльз Оливейра 12 декабря победил в бою с Дастином Порье.