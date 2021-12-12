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Вартанян: «Хабиб Нурмагомедов никогда не вернется ради боя с Оливейрой»

13:22
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Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян заявил, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не вернется в октагон ради поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Хабиб не вернется, 150 процентов. Однозначно, близится к этому Ислам Махачев, а Хабиб никогда не вернется ради боя с Оливейрой. Кроме того, Оливейра показал себя плохо, не было доминирования с его стороны. Он пропускал удары.

Даже мотивации у Хабиба нет возвращаться, потому что, скорее всего, он закончит бой с Оливейрой в третьем, максимум, в четвертом раунде. Скорее всего, у Оливейры будет бой с Исламом Махачевым», — цитирует Вартаняна «Газета.Ru».

 

Чарльз Оливейра 12 декабря победил в бою с Дастином Порье.

 

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/12/n_16999963.shtml

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Виктория Кравченко все материалы автора
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