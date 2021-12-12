Дастин Гэтжи вызвал на бой Чарльза Оливейра

Американский боец UFC Джастин Гэтжи вызвал на бой чемпиона Чарльза Оливейра, который на UFC 269 победил Дастина Порье.

«Погнали, Чарльз! Неоспоримый чемпион! Ничего, кроме уважения. Не терпится ударить этого засранца по лицу. Всю свою жизнь я работал ради одной цели. И вот она — на горизонте. Я вернусь домой и буду работать усердно каждый день. Он будет бесплатно жить в моей голове изо дня в день. Так что жду не дождусь боя», — приводит слова Гэтжи UFC Russia.

Оливейре победил Порье в воскресенье, 12 декабря, удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.