Боев ММА Колобегов: «Не говорил маме, что буду драться. Она думала, что я женился»

Российский полутяжеловес Михаил Колобегов поделился эмоциями после победы над соотечественником Владимиром Селиверстовым на турнире Open FC 10 в Москве.

«Во-первых, я маме не говорил, что буду драться. Она только сегодня узнала. Я сказал ей, что женился, и она месяц в это верила, представляете? — сказал Колобегов в беседе с «СЭ» после победы. — Где я, где — женитьба? Поэтому надо побыстрее маме позвонить. Она переживает и молится за меня».

Итогом боя стала победа Колобегова единогласным решением судей. Тем самым 33-летний спортсмен успешно вернулся после трехлетнего простоя из-за травмы глаза.

Теперь на счету Колобегова 13 побед и 4 поражения.