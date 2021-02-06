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Ванзант показала свое лицо после поражения в кулачном бою от Харт

09:25
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Американка Пейдж Ванзант опубликовала у себя в Instagram фотографию после поединка с Бритен Харт в рамках турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

Спортсменка показала, как выглядит ее лицо после поединка.

«Скромность при победе, скромность при поражении», — написала Ванзант.

Ванзант уступила Харт единогласным решением судей. Это был ее дебютный поединок в кулачных боях.

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