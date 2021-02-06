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Спарринг-партнер Дацика назвал причину потасовки на пресс-конференции шоу «Короли ринга»

10:15

Спарринг-партнер Вячеслава Дацика, Артур Саркисян рассказал о драке, произошедшей на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга».

«Хочу прояснить ситуацию, которая произошла на пресс-конференции. То есть конфликт, который перерос в драку. Какой-то неизвестный мне человек, говорят, что он боец, начал задавать вопросы Дацику. И тем самым начал его унижать как бойца. Начал говорить, что он не такой, как боец, что он мешок», — цитирует РЕН ТВ Саркисяна.

Боец отметил, что не мог вынести такого отношения, будучи товарищем и спарринг-партнером Дацика.

«Меня захлестнули эмоции, и я стал задавать вопросы: ты кто вообще такой, почему унижаешь Славу. Слово за слово, он мне что-то там сказал, и я бросился на него. Последнее, что он мне сказал: иди сюда. Это вот «иди сюда» — это провокация с его стороны», — заявил Саркисян.

5 февраля во время пресс-конференции турнира «Короли ринга» завязалась массовая потасовка, в которой приняли участие боец Вячеслав Дацик, стронгмэн Михаил Кокляев, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/799603-sparring-partner-datsika-raskryl-prichiny-draki-na-press-konferentsii

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