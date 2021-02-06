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Пейдж Ванзант проиграла Бритен Харт в главном бою турнира Bare Knuckle FC

08:32
Пейдж Ванзант. Фото USA Today Sports
Пейдж Ванзант. Фото USA Today Sports
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Американка Пейдж Ванзант уступила соотечественнице Бритен Харт в главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

Бой длился 5 раундов по 2 минуты. Харт победила единогласным решением судей.

Для выступавшей в UFC Ванзант этот бой стал дебютным в кулачных боях. У Харт 2 победы при 2 поражениях.

5 февраля спортсменки устроили потасовку на дуэли взглядов.Ванзант схватила соперницу за горло и оттолкнула, Харт, ругаясь, попыталась ответить, но организаторы разняли девушек.

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