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Сегодня, 10:47

Валуев: «Рубка предстоит отчаянная»

Валуев поделился ожиданиями от боя Дацика и Пулеметчика
Роман Шишов
Корреспондент

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Рубка предстоит отчаянная. РЕН ТВ тем и примечательно, что делает такие смелые эксперименты, приглашая на такие боксерские вечера достаточно своеобразных бойцов. Именно бойцов. Потому что к бойцовским качествам этих ребят у меня нет никаких претензий», — сказал Валуев.

Бойцы сразятся уже сегодня, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/933025-otchaiannaia-rubka-i-smelye-resheniia-chto-pokazhut-boitsy-na-turnire-ren-tv
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