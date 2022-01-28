Валуев: «Рубка предстоит отчаянная»

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Рубка предстоит отчаянная. РЕН ТВ тем и примечательно, что делает такие смелые эксперименты, приглашая на такие боксерские вечера достаточно своеобразных бойцов. Именно бойцов. Потому что к бойцовским качествам этих ребят у меня нет никаких претензий», — сказал Валуев.

Бойцы сразятся уже сегодня, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.