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Валуев прокомментировал драку Яндиева и Харитонова

10:35
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал драку Адама Яндиева и Сергея Харитонова.

— На основании присмотренного видео, не зная обстоятельств, никто не сможет что-то прокомментировать. Мы с вами видели только, что один боец был явно не готов к такому развитию событий, — сказал Валуев «СЭ». — Наверное, Харитонов от нападавшего подобных действий не ожидал.

А что происходило и почему, ни я, ни большинство не знают. Ситуацию могут прояснить только участники. Я лично с Яндиевым не знаком. Если бы был знаком, все равно это тоже ничего не решало бы. (Сергей Федоров)

Боец по прозвищу Борода отправил Харитонова в больницу. Еще недавно они называли друг друга братьями

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