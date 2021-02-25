Холлоуэй заявил, что Хабиб не может возглавлять рейтинг Pound for pound

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй высказал мнение, что чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов недостоин возглавлять сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. По его словам, россиянин никогда не выступал в другом весе.

«Как ты можешь быть первым в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса, если ты никогда не вылезал в другую весовую категорию и даже никогда не думал об этом?, — рассказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу ESPN MMA. — Если ты всегда остаешься только в одной категории, то не можешь быть номером один в открытом рейтинге. Номером один может называться тот, кто готов драться с кем угодно. Такой боец готов выйти с любым соперником, в любом весе, когда угодно и где угодно».