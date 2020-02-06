Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о своем отношении к алкоголю. На счету 31-летней представительницы Киргизии в ММА 18 побед в 21 бою.

— Мы сами не пьем, поскольку род деятельности не позволяет, — сказала Валентина в интервью Blood & Sweat. — Но алкоголь в умеренных количествах, как считаю, хорошая вещь, которая веселит душу, объединяет людей.

Алкогольная культура существует столько же, сколько существует человек. В Перу и в латинских странах есть традиция ставить бутылку на стол. Каждый может налить себе столько, сколько хочет. И никогда никто не напивается, все веселятся. Я считаю, что к алкоголю нужно подходить так же, как к искусству.